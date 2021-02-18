Выстрел в перемирие: с чем связано новое обострение в Донбассе

В Донбассе новое обострение. Международные наблюдатели фиксируют до 900 нарушений режима прекращения огня в сутки, шесть украинских военнослужащих погибли в феврале. Киевские политики при этом грозят большой войной. Бывший президент Петр Порошенко потребовал вернуть украинских солдат на передовую. Представитель Киева на Минских переговорах Алексей Арестович заявил, что весной или в начале лета дальнейшая эскалация станет неизбежной. «Известия» разбирались в ситуации.

Прогноз по году

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал вернуть украинских военнослужащих на позиции, которые они занимали до разведения войск в Донбассе. «Наши депутаты вернулись с линии соприкосновения. Они шокированы: нашим воинам вяжут руки штрафами за ответный огонь», — заявил он.

Бывший глава государства добавил, что перемирие считает фикцией. «Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода. Также [требуем] вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, которые преступно отвели, обеспечив необходимым оружием и патронами», — сказал Порошенко.

Выстрел в перемирие4 Бывший президент Украины Петр Порошенко Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак

В свою очередь, спикер украинской делегации на Минских переговорах Алексей Арестович заявил, что новое обострение в Донбассе неизбежно. «Я считаю, что оно [обострение] не просто возможно, а практически неизбежно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету », — предположил он.

По словам Арестовича, переговоры по Донбассу идут вяло, а перемирие «подвешено на волоске». «Поскольку ситуация практически зашла в тупик, то остается попытка воспользоваться помощью США. Возможно, это поможет. Больше рассчитывать не на что. Но я на 100% уверен, что Россия готовит нехороший сюрприз, который обернется обострением на фронте», — сказал спикер украинской делегации.

На тропе войны

Стороны конфликта договорились о перемирии в Донбассе в июле 2020 года. Во втором полугодии прошлого года масштабных перестрелок действительно не фиксировалось, число погибших и раненых снизилось. Стороны при этом так и не продвинулись в вопросах политического урегулирования. Договоренности, прописанные в Минских соглашениях, не выполнялись, а переговоры саботировались.

Выстрел в перемирие2 Фото: ТАСС/Александр Русский

А с начала нынешнего года снова начало расти число обстрелов. Так, 11 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали антирекорд этой зимы — 896 случаев нарушения перемирия. Отмечалось, что боевые действия велись в том числе в районе Донецкой фильтровальной станции и села Софиевка. 6 и 7 февраля наблюдатели зафиксировали 374 случая нарушения перемирия. По данным ДНР, ВСУ впервые за время перемирия вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии. Жители Донецка, Макеевки и Горловки жаловались в соцсетях, что из-за залпов тяжелого вооружения дрожали дома.

Увеличилось и число жертв. В штабе украинской армии (ВСУ) отмечают, что за всё второе полугодие прошлого года на линии соприкосновения погибли пятеро военнослужащих. За первые две недели февраля погибли уже шесть бойцов. Увеличилось и количество небоевых потерь. Так, 14 февраля трое военнослужащих ВСУ подорвались на украинской же мине. «Не имея уточненных карт минных полей, трое так называемых десантников 81-й аэромобильной бригады забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, которую ранее установил инженерно-саперный взвод 59-й бригады», — рассказал представитель Народной милиции ЛНР.

В свою очередь, в Горловке покушение было совершено на командира первого батальона Народной милиции ДНР Сергея Попова . Взрывное устройство было установлено под его автомобилем. Попов получил осколочные ранения и отправился в больницу. Известно, что командир вез дочь в школу, девочку также госпитализировали.

При этом стороны традиционно обвиняют в обострении друг друга. Глава украинской делегации на Минских переговорах Леонид Кравчук заявил, что стреляют республики Донбасса . «Нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это провокация или не провокация . Выстрел есть выстрел», — сказал он.

Выстрел в перемирие1 Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В ДНР заявили, что Киев игнорирует реальное положение вещей. «Как всегда пытаются выставить черное белым. Да, ситуация напряженная, но это напряжение связано с повышенной активностью именно украинских вооруженных формирований», — сказал депутат Народного совета ДНР Александр Камышов. Он добавил, что Киев либо не контролирует некоторые вооруженные формирования, либо готовится к наступлению.

Интересно, что новое обострение по времени совпало с очередной годовщиной Минских соглашений, подписанных в 2015 году. Владимир Зеленский в честь этого вместе с послами стран «большой семерки» съездил в Донбасс. «К «Минску» у меня отношение простое: его нужно разобрать на детали, прописать шаги, привязать их к датам и выполнять», — заявил он. Правда, не рассказал, что мешало это сделать раньше и что кардинально изменится теперь. Глава Офиса украинского президента Андрей Ермак высказался более откровенно. По его словам, договоренности выполнить практически невозможно, а к мирным переговорам следует подключить США.

Осетия номер два

Эксперты по-разному оценивают ситуацию в Донбассе. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что обострение вряд ли приведет к большой войне. «Для масштабного наступления Украине требуются ресурсы, которых у страны нет. К тому же на низком уровне находится морально-боевой дух ВСУ. Думаю, обстрелов будет становиться больше, но прямого столкновения удастся избежать. Я надеюсь, что рано или поздно Украина официально и добровольно выйдет из Минских соглашений. В этом случае Россия сможет признать ДНР и ЛНР, оказать им масштабную помощь и в конце концов включить в свой состав», — отмечает собеседник «Известий».

Выстрел в перемирие3 Президент Украины Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки в район операции объединенных сил в Донецкой области, 11 февраля 2021 года Фото: REUTERS/Ukrainian soldier trench

Политолог Владимир Корнилов говорит, что новая война вполне возможна. «Очевидно, что Киев готовится к боевым действиям. Зеленский, конечно, пришел к власти под другими лозунгами, но с тех пор многое изменилось. К тому же решение о наступлении будет принимать не он, а западные друзья Украины», — отмечает эксперт.