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В ЛНР призвали украинских силовиков не выполнять приказы ВСУ об обстрелах

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий в воскресенье, 14 марта, призвал украинских силовиков не выполнять приказы ВСУ об обстрелах территории республики.

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«Мы в очередной раз призываем украинских солдат отказаться от выполнения преступных приказов и прекратить обстрелы территории нашей республики с целью сохранения своих жизней и здоровья», — приводятся его слова на сайте ведомства.

По его словам, разведка республики продолжает фиксировать факты сокрытия руководством потерь в 92-й бригаде ВС Украины. Он напомнил, что 10 марта в ЛНР сообщали, что были вынуждены подавить огневые точки украинских силовиков в районе населенного пункта Катериновка для защиты мирного населения. Подавление было реализовано из разрешенного Минскими соглашениями вооружения, подчеркнул он.

Осадчий уточнил, что в связи с применением огня на подавление трое военнослужащих ВСУ получили тяжелые ранения. Они были эвакуированы в военный госпиталь в Харькове.

Накануне офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил об обезвреживании сотрудниками ведомства беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских силовиков.

Аппарат контролировал огонь по подконтрольному ополченцам поселку Молодежное в Донбассе.

10 марта сообщалось, что между военнослужащими Вооруженных сил Украины и Народной милицией самопровозглашенной ЛНР начались бои. Отмечалось, что военные действия велись в поселке Михайловка.

3 марта стало известно, что сотрудник полиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате снайперского обстрела со стороны украинских силовиков.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Стороны конфликта договорились о перемирии в Донбассе в июле 2020 года. Тем не менее вопрос политического урегулирования решен не был, Минские соглашения не выполнялись, а переговоры саботировались. С начала текущего года снова начало расти число обстрелов — в ОБСЕ зарегистрировали почти 900 случаев нарушения перемирия.

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