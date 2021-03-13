В ЛНР заявили об обезвреживании беспилотника украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обезвредила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков. Об этом в субботу, 13 марта, сообщил офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.

Аппарат контролировал огонь по подконтрольному ополченцам поселку Молодежное в Донбассе. БПЛА обнаружили благодаря расчету радиоэлектронной борьбы с применением станции «Тритон М1». В результате подавления связи беспилотник упал, говорится на сайте ведомства

После этого украинские военные вынуждено прекратили стрельбу. Как добавил Филипоненко, силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории, в то время как полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.

10 марта ополченцы ЛНР подавили огневые точки украинской армии в районе Катериновки. В тот же день сообщалось, что между военнослужащими Вооруженных сил Украины и народной милицией самопровозглашенной ЛНР начались бои.

3 марта военные самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получили разрешение вести упреждающий огонь, чтобы подавлять и уничтожать огневые точки украинской стороны. Такое решение было принято из-за того, что Киев продолжает нарушать комплекс мер, направленный на соблюдение перемирия. В Донбассе это восприняли как нежелание мирного урегулирования ситуации.

Ранее в марте в российском МИДе предостерегли Украину от попыток эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва призывает Киев перестать выдумывать новые договоренности и документы по урегулированию ситуации и добросовестно отнестись к выполнению обязательств по Минским соглашениям.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Луганской и Донецкой народными республиками.