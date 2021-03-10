Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
Google оплатил штраф в 3 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента
Общество
Социальные пенсии россиян с 1 апреля проиндексируют на 3,4%
Мир
Меган Маркл подала жалобу на ITV из-за заявлений ведущего
Общество
Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о перераспределении налоговой нагрузки
Общество
Попова оценила распространенность новых штаммов коронавируса в РФ
Спорт
Томас Бах переизбран на пост президента МОК
Общество
Путин поручил за месяц подготовить план развития Арктики
Мир
В Польше признали неизбежность реализации «Северного потока – 2»
Сюжет:

Военные ЛНР подавили огневые точки ВСУ в районе Катериновки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подавила огневые точки украинских силовиков в районе села Катериновка. Об этом в среду, 10 марта, сообщил представитель пресс-службы народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Выстрел в перемирие: с чем связано новое обострение в Донбассе
Порошенко потребовал вернуть украинских солдат в окопы

Он добавил, что Киев попытался оправдать преступные действия путем обвинения ЛНР в нарушениях режима прекращения огня.

«Хочу обратить внимание, что все обвинения украинской стороны в нарушении со стороны народной милиции ЛНР режима прекращения огня являются информационной провокацией, а также попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) оправдать свои преступные действия в глазах международной общественности», — приводит слова Филипоненко агентство «Луганскинформцентр».

Как он подчеркнул, за минувшие сутки украинские военные нарушали режим прекращения огня четыре раза и обстреливали ЛНР из минометов калибра 120 мм. Народная милиция республики вынуждена была предпринять ответные действия, заключил Филипоненко.

Ранее в этот же день сообщалось, что между военнослужащими Вооруженных сил Украины и народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начались бои. Отмечалось, что военные действия велись в поселке Михайловка.

3 марта стало известно, что сотрудник полиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате снайперского обстрела со стороны украинских силовиков.

В середине февраля СМИ, ссылаясь на источник в силовых ведомствах ДНР, сообщили, что взрывное устройство сработало в машине одного из командиров народной милиции самопровозглашенной республики. Покушение было совершено в Горловке на проспекте Победы.

Стороны конфликта договорились о перемирии в Донбассе в июле 2020 года. Тем не менее вопрос политического урегулирования решен не был, Минские соглашения не выполнялись, а переговоры саботировались. С начала текущего года снова начало расти число обстрелов — в ОБСЕ зарегистрировали почти 900 случаев нарушения перемирия.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и «нормандском» форматах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021