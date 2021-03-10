Военные ЛНР подавили огневые точки ВСУ в районе Катериновки

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подавила огневые точки украинских силовиков в районе села Катериновка. Об этом в среду, 10 марта, сообщил представитель пресс-службы народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он добавил, что Киев попытался оправдать преступные действия путем обвинения ЛНР в нарушениях режима прекращения огня.

«Хочу обратить внимание, что все обвинения украинской стороны в нарушении со стороны народной милиции ЛНР режима прекращения огня являются информационной провокацией, а также попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) оправдать свои преступные действия в глазах международной общественности», — приводит слова Филипоненко агентство «Луганскинформцентр».

Как он подчеркнул, за минувшие сутки украинские военные нарушали режим прекращения огня четыре раза и обстреливали ЛНР из минометов калибра 120 мм. Народная милиция республики вынуждена была предпринять ответные действия, заключил Филипоненко.

Ранее в этот же день сообщалось, что между военнослужащими Вооруженных сил Украины и народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начались бои. Отмечалось, что военные действия велись в поселке Михайловка.

3 марта стало известно, что сотрудник полиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате снайперского обстрела со стороны украинских силовиков.

В середине февраля СМИ, ссылаясь на источник в силовых ведомствах ДНР, сообщили, что взрывное устройство сработало в машине одного из командиров народной милиции самопровозглашенной республики. Покушение было совершено в Горловке на проспекте Победы.

Стороны конфликта договорились о перемирии в Донбассе в июле 2020 года. Тем не менее вопрос политического урегулирования решен не был, Минские соглашения не выполнялись, а переговоры саботировались. С начала текущего года снова начало расти число обстрелов — в ОБСЕ зарегистрировали почти 900 случаев нарушения перемирия.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и «нормандском» форматах.