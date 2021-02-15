На командира Народной милиции ДНР совершено покушение в Горловке

Взрывное устройство сработало в автомобиле одного из командиров Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил в понедельник, 15 февраля, источник в силовых ведомствах республики «РИА Новости».

Отмечается, что покушение было совершенно утром 15 февраля в городе Горловка на проспекте Победы.

«В машине находилась и его дочь. Оба в больнице», — сказал источник.

Имя командира не разглашается. Однако известно, что командир имеет позывной Длинный. Взрывчатое вещество было заложено под водительское сиденье, уточняет «Газета.ru».

В конце августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за события Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.

В 2014 году был создан «нормандский формат» переговоров. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.