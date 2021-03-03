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Сотрудник МВД ДНР погиб в результате снайперского обстрела Киева

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Сотрудник полиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате снайперского обстрела со стороны украинских силовиков при попытке эвакуировать детей с линии соприкосновения. Об этом сообщается на сайте МВД ДНР в среду, 3 марта.

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В среду днем на линии соприкосновения в районе ясиноватской промзоны между позициями украинских силовиков и Народной милиции ДНР была обнаружена группа детей. Для их эвакуации в этот район направили следственно-оперативную группу.

«В ходе проведения мероприятий группа была обстреляна прицельным снайперским огнем со стороны позиций ВСУ, в результате чего был смертельно ранен младший сержант полиции Война В. И.» — отметили в ведомстве.

Сотрудникам МВД пришлось прервать проводимые мероприятия, детей не успели эвакуировать.

По данным министерства, случаи проникновения детей с подконтрольной Киеву территории на линию соприкосновения ранее «происходили неоднократно», их пресекали сотрудники МВД.

Ведомство обращает внимание на то, что, согласно минским договоренностям, в Донбассе введен полный режим прекращения огня.

«Указанные действия украинской стороны в очередной раз продемонстрировали полное игнорирование не только минских договоренностей, но и норм общечеловеческой морали и прямо указали на откровенно провокационный характер», — добавили в полиции.

В середине февраля СМИ со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР сообщили, что взрывное устройство сработало в автомобиле одного из командиров Народной милиции самопровозглашенной республики. Покушение было совершенно в городе Горловка на проспекте Победы.

В машине находились командир с дочерью, обоих госпитализировали. Имя командира не разглашается, но известно, что он имеет позывной Длинный.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против жителей Донбасса, которые заявили о своей независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года.

Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.

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