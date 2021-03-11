Прийти на перемогу: РФ рекомендовала ЕС изменить форму общения с Киевом

Инициатива поддерживать Донбасс похвальна, однако если Брюссель действительно хочет помочь жителям региона, то ему надо иначе выстраивать коммуникацию с Киевом. Об этом «Известиям» заявили в постпредстве России при Европейском союзе . Ранее ЕС анонсировал новую программу экономической поддержки подконтрольных Киеву территорий Донбасса. При этом, говоря о выполнении Минских соглашений, в Брюсселе подчеркнули: Россия — не посредник, а сторона конфликта. В этих словах ничего нового нет, пояснили в Москве , просто западные страны ошибочно интерпретируют эти договоренности — ведь в качестве конфликтующих сторон там указаны Киев, Донецк и Луганск.

Евросоюз в помощь

В начале марта 2021 года глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе своего турне в Молдавию, Грузию и на Украину заявил: Евросоюз разработал новую программу экономической поддержки Донбасса . По его словам, она будет включать в себя в том числе финансирование контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения.

«Известия» обратились в Евросовет с просьбой уточнить прочие детали программы — в частности, сроки ее реализации и общую сумму. В ответ в структуре поделились ссылками на выступления Шарля Мишеля на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским и сказали, что дополнительных комментариев по теме на данный момент у ведомства нет.

Прийти на перемогу_1 Президент Европейского союза Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 3 марта 2021 года Фото: РИА Новости

Россия к факту такой поддержки относится спокойно. Как заявили «Известиям» в постпредстве РФ при Евросоюзе, Москве «хорошо известно, что ЕС оказывает финансовую и консультационную помощь украинскому руководству для развития подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей».

— Наряду с этим Брюссель склонен не замечать, что в отношении другой части Донбасса вот уже пятый год действует введенная Украиной экономическая блокада , ухудшающая гуманитарное положение в регионе, — отметили в диппредставительстве.

Комментируя содержимое программы, в постпредстве обратили внимание на то, что ясность сейчас есть лишь относительно КПВВ.

— Инициатива похвальная, но, очевидно, что она будет иметь практическое воплощение лишь в случае добросовестной работы Киева в соответствующей гуманитарной подгруппе контактной группы по взаимодействию с представителями Донбасса , — подчеркнули в постпредстве. — Пока, к сожалению, приходится констатировать, что украинская делегация в нарушение взятых на себя обязательств на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года под надуманными предлогами срывает полноценное открытие двух КПВВ в Луганской области — «Счастье» и «Золотое» . Если Брюссель действительно заинтересован в улучшении жизни населения Донбасса, ему следовало бы выстраивать диалог с украинскими визави совсем в другом ключе.

Прийти на перемогу_2 На территории у КПП «Счастье» в Луганской области Фото: TASS/Zuma

Ситуация вокруг КПВВ «Счастье» и «Золотое» стала одним из эпизодов, который обострил и без того сложный переговорный процесс. Их открытие было запланировано на 10 ноября 2020 года. Однако оно было сорвано. Стороны традиционно обвинили в этом друг друга. Например, как рассказал «Известиям» источник в германских дипломатических кругах, «пока Украина выполняла свои обязательства, сепаратисты не выполняли свои и держали пропускные пункты закрытыми». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 ноября заявила​​, что Киев открыл пункты, зная о технической неготовности к этому ДНР и ЛНР. Оба КПВВ остаются заблокированными до сих пор.

Кто есть кто

Все участники переговоров по решению украинского конфликта ратуют за выполнение Минских соглашений. Вот и Шарль Мишель на пресс-конференции 3 марта в очередной раз заявил: эти договоренности — путь к миру . Правда, в отличие от Москвы, которая в срыве соглашений обвиняет Киев, Брюссель считает в этом виновной российскую сторону.

— Мы ожидаем, что Россия ответит взаимностью на конструктивный дух Украины. Россия не посредник. Она сторона этого конфликта, — сказал Шарль Мишель . — Любая страна должна иметь право выбирать свой собственный курс без иностранного вмешательства. Украина свободно выбрала евроатлантический курс.

«Известия» обратились к Евросовету с вопросом, не подрывает ли такой подход процесс урегулирования, особенно учитывая, что на официальном уровне Россия представлена на переговорах именно как страна-посредник . Там от комментариев воздержались.

В российском постпредстве же отметили, что заявление Шарля Мишеля «не содержит ничего нового и является повторением ошибочного прочтения Западом Минских соглашений».

Прийти на перемогу_3 Местная жительница держит в руках хвостовик мины, найденный на участке своего дома после обстрела в поселке Веселое Донецкой области Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

— Внимательное ознакомление с текстом соглашений дало бы ясное понимание, что сторонами конфликта являются Киев, Донецк и Луганск . Поощрение же упорного нежелания украинского руководства вести прямой диалог с представителями Донбасса, стремления во что бы то ни стало уклониться от обсуждения с ними ключевых политических аспектов урегулирования, в том числе согласования особого статуса региона и предоставления ему права на языковое самоопределение, ведет лишь к затягиванию и усугублению внутриукраинского кризиса, — отметили в диппредставительстве. — Тем самым есовцы позволяют Киеву продолжать питать надежду на силовое решение конфликта.

Что касается других двух участников «нормандского формата» от Евросоюза — Германии и Франции, то, по оценке российской стороны, они «недостаточно информируют коллег по ЕС о текущем переговорном процессе». В последнее время Москва открыто выражает свои претензии в адрес Берлина и Парижа: как сказал 12 ноября 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров, «прятаться за пять принципов ЕС, гласящих, что «с Россией всё будет хорошо, как только она выполнит Минские договоренности», граничит с дипломатической и политической нечистоплотностью».

В экспертном сообществе ситуацию с урегулированием на юго-востоке Украины расценивают как тупиковую .

— Перемирия уже нет, количество обстрелов примерно такое же, как год назад, на политическом треке никаких движений нет, «нормандская четверка» в полумертвом состоянии, равно как и Минская группа, — сказал «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Киев окончательно для себя решил, что выполнять Минские соглашения в их нынешнем виде он не может.

Нынешний тупик довольно опасен, поскольку сегодня нельзя исключить непрогнозируемые действия сторон, подытожил эксперт.