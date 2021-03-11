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Кремль выразил обеспокоенность ситуацией в Донбассе

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Уровень напряженности на лини соприкосновения в Донбассе повысился, Москва выражает обеспокоенность сложившейся обстановкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 11 марта.

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В то же время представитель Кремля напомнил, что администрация главы государства не отслеживает ситуацию вблизи российских границ, это прерогатива Минобороны и других ведомств.

«Тем не менее мы получаем информацию, что на линии соприкосновения существенно повысился уровень напряженности. Учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, мы испытываем обеспокоенность в этой связи», — сказал он.

4 марта в Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе. Песков тогда выразил надежду, что украинским властям удастся удержать действующие в регионе подразделения от дальнейших провокационных действий и наращивания напряженности.

3 марта военнослужащие самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) получили разрешение вести упреждающий огонь, чтобы подавлять и уничтожать огневые точки украинской стороны. Отмечалось, что подобные меры в ДНР приняли, так как Киев продолжает нарушать комплекс мер, направленный на соблюдение перемирия. В Донбассе восприняли это как неспособность и нежелание мирного урегулирования ситуации.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

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