В Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе

Россия серьезно обеспокоена обострением ситуации в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 4 марта.

«Мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских Вооруженных сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения», — заявил пресс-секретарь.

Так, Россия отмечает нахождение украинских военных в тех зонах, где после завершения разведения в регионе их быть не должно.

По словам Пескова, в Кремле тщательно анализируют ситуацию. Он выразил надежду, что украинскому руководству удастся удержать действующие в регионе подразделения от дальнейших провокационных действий и наращивания напряженности.

Также в Кремле рассчитывают, что партнеры по минскому урегулированию будут обращать внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и использовать свое влияние, «чтобы не дать этой эскалации перейти через красную черту».

3 марта стало известно, что сотрудник полиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате снайперского обстрела со стороны украинских силовиков.

В середине февраля СМИ, ссылаясь на источник в силовых ведомствах ДНР, сообщили, что взрывное устройство сработало в машине одного из командиров Народной милиции самопровозглашенной республики. Покушение было совершено в Горловке на проспекте Победы.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.