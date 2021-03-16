В Донбассе заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения

На линии соприкосновения сторон Украины и Донбасса зафиксировано обострение ситуации. Об этом 16 марта заявил представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Никоноров.

«На сегодняшний день мы видим обострение ситуации по всей линии соприкосновения: со стороны военных формирований Украины все чаще применяются минометы различных калибров», — цитирует его пресс-служба представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Никоноров, подводя итоги заседания рабочей группы по вопросам безопасности на переговорах контактной группы, отметил, что Киев вступает в неактуальные и бессмысленные монологи, а не пытается обсуждать главные вопросы, связанные со снижением уровня эскалации конфликта, устранением нарушений и необходимостью проведения ремонтных работ.

«Представители Украины готовы рассуждать на любые абстрактные темы, кроме работы над самым главным — восстановлением полного режима тишины и стабилизацией ситуации с безопасностью на линии соприкосновения», — добавил Никоноров.

Ранее, 14 марта, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий в воскресенье призвал украинских силовиков не выполнять приказы ВСУ об обстрелах территории республики.

По его словам, разведка республики продолжает фиксировать факты сокрытия руководством потерь в 92-й бригаде ВС Украины. Он напомнил, что 10 марта в ЛНР сообщали, что были вынуждены подавить огневые точки украинских силовиков в районе населенного пункта Катериновка для защиты мирного населения. Подавление было реализовано из разрешенного Минскими соглашениями вооружения, подчеркнул он.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Стороны конфликта договорились о перемирии в Донбассе в июле 2020 года. Тем не менее вопрос политического урегулирования решен не был, Минские соглашения не выполнялись, а переговоры саботировались.