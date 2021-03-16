Европейский регулятор оценил риски использования вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) продолжает исследование побочных эффектов вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщила во вторник, 16 марта, исполнительный директор EMA Эмер Кук во время пресс-конференции, посвященной исследованию вакцины. Трансляция велась в Twitter.

Как рассказала Кук, расследование случаев с побочными эффектами после применения вакцины продолжается. Регулятор ЕС пока не имеет окончательного решения по лекарственному препарату.

Глава EMA отметила, что ситуация с вакциной AstraZeneca не является неожиданностью.

«Мы продолжаем оценку всех возможных побочных эффектов вакцины. Данная ситуация не является неожиданностью, когда речь идет о вакцинации миллионов человек. И роль EMA заключается в том, чтобы установить, является ли это побочным эффектом или просто совпадением», — сказала она.

Кук подчеркнула, что EMA рассматривает каждый случай, о котором было сообщено. При этом Кук заверила, что преимущества использования данной вакцины перевешивают риски.

В этот же день в Еврокомиссии (EK) прокомментировали отказ ряда стран от применения вакцины AstraZeneca. Как отметили в организации, EK не вовлечена в процесс принятия решений, и каждая страна Евросоюза самостоятельно принимает решения о приостановке использования вакцин от COVID-19.

В Швеции назвали еще один возможный побочный эффект от вакцины AstraZeneca. Как рассказал 16 марта государственный эпидемиолог Андерс Тегнель, одним из побочных эффектов препарата может быть нарушение свертываемости крови.

Днем ранее вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении и ряде других. Власти указанных стран приняли это решение, руководствуясь мерами предосторожности. Отказаться от вакцины AstraZeneca гражданам, склонным к тромбозу, порекомендовали власти Эстонии.

Между тем на фоне приостановки использования препарата в ряде государств в компании AstraZeneca заявили о безопасности вакцины.

15 марта также стало известно, что в Дании после вакцинации препаратом от AstraZeneca умерла пациентка. В медицинском агентстве страны сообщили о схожести симптоматики с клинической картиной в нескольких отчетах в европейских базах данных. У женщины зафиксировали низкое количество тромбоцитов, тромбы в небольших и крупных сосудах и кровотечение.

В этот же день директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен сообщил, что в Норвегии умер медик, которого ранее госпитализировали из-за ухудшения состояния после прививки указанным препаратом.