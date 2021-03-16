В Швеции назвали возможный побочный эффект от прививки AstraZeneca

Нарушение свертываемости крови, которое может быть вызвано вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, включает возможность кровотечения. Об этом телеканалу STV во вторник, 16 марта, заявил государственный эпидемиолог Андерс Тегнель.

По его словам, этой информацией руководствовались власти Швеции, принимая решение о приостановке вакцинации препаратом. Кроме появления тромбов у некоторых пациентов, были случаи разжижения крови.

Симптомы появились через одну-две недели после вакцинации и речь пока идет о 10–15 случаях в Европе, уточнил он. «Но это довольно серьезный побочный эффект, среди более молодых людей. Пока не выявлено, что за этим стоит какое-то другое заболевание», — добавил эксперт.

К специалистам надо обратиться, если побочные эффекты появились спустя 14 дней после прививки. Если же прошло несколько недель, то вакцинированным беспокоиться не о чем.

Накануне вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении и ряде других стран. Отказаться от вакцины AstraZeneca гражданам, склонным к тромбозу, порекомендовали власти Эстонии.