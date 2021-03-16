В ЕК прокомментировали отказ ряда стран от применения AstraZeneca

Еврокомиссия не вовлечена в процесс принятия решений странами Евросоюза о приостановке использования вакцин от коронавирусной инфекции, заявил во вторник, 16 марта, представитель пресс-службы ЕК в ходе брифинга.

«Мы не принимаем участия в решениях стран временно приостанавливать [использование] вакцин», — указал он.

Днем ранее вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении и ряде других. Власти указанных стран приняли это решение, руководствуясь мерами предосторожности. Отказаться от вакцины AstraZeneca гражданам, склонным к тромбозу, порекомендовали власти Эстонии.

Между тем на фоне приостановки использования препарата в ряде государств в компании AstraZeneca заявили о безопасности вакцины.

15 марта также стало известно, что в Дании после вакцинации препаратом от AstraZeneca умерла пациентка. В медицинском агентстве страны сообщили о схожести симптоматики с клинической картиной в нескольких отчетах в европейских базах данных. У женщины зафиксировали низкое количество тромбоцитов, тромбы в небольших и крупных сосудах и кровотечение.

В этот же день директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен сообщил, что в Норвегии умер медик, которого ранее госпитализировали из-за ухудшения состояния после прививки указанным препаратом.

ВОЗ заявила о начале исследования материалов, свидетельствующих об образовании тромбов у привившихся вакциной от AstraZeneca.