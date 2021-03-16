Минздрав Украины опроверг наличие проблем с вакциной AstraZeneca

Вакцина от коронавирусной инфекции британо-шведского производства AstraZeneca абсолютно безопасна, считает глава Минздрава Украины Максим Степанов.

«Я не вижу никаких, никаких проблем, тут не о чем говорить», — заявил министр 16 марта в эфире телеканала ICTV.

В обоснование своей позиции он привел в качестве заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) о том, что вакцина от AstraZeneca не может являться причиной образования тромбоза.

Степанов рассказал, что вакцинацию препаратом от AstraZeneca прошли его родители.

«Я человек, который сделал прививку этой вакциной своим маме и папе. Какое еще требуется подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной?» — отметил глава ведомства.

По его мнению, страны, приостановившие использование препарата, хотят убедиться, нет ли связи между случаями тромбоэмболии и препаратом.

15 марта стало известно, что консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследует материалы, свидетельствующие об образовании тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.

В этот же день вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Норвегии, Исландии, Франции, Дании, Латвии, Ирландии, Румынии, Болгарии, Нидерландах, Португалии, Испании, Индонезии, Словении, на Кипре. Власти этих государств приняли подобное решение, руководствуясь мерами предосторожности. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии.

Между тем в компании AstraZeneca заявили о безопасности препарата на фоне приостановки его использования в некоторых странах.