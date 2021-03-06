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Пушилин назвал сроки формирования иммунитета к COVID-19 у жителей ДНР

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Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у населения самопровозглашенной Донецкой народной республики может сформироваться до конца этого года. Такой прогноз сделал глава ДНР Денис Пушилин в субботу, 6 марта.

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По словам лидера республики, вакцинация идет по графику. Как ожидается, в течение месяца должны завершить прививать лиц из группы риска — военнослужащих, соцработников и медработников.

Далее, по словам Пушилина, республика приступит к полноценной вакцинации населения.

«Я думаю, что до конца года мы выйдем на цифры, необходимые для выработки коллективного иммунитета», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В то же время на Украине в субботу объявили о переходе Киева в «оранжевую» зону карантина из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

При этом на Украине зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford. Отмечалось, что из Индии в страну доставили 500 тыс. доз препарата. В первую очередь прививку получают медики, однако многие из них вакцинироваться отказываются из-за недоверия к завезенному в страну препарату.

Помимо этого замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко 26 февраля заявлял о семи первых сообщениях о неблагоприятных событиях после вакцинации препаратом от AstraZeneca/Oxford.

2 марта украинский лидер Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield во время своего визита в Луганскую область. Тем самым он решил подать гражданам пример и продемонстрировать качество вакцины.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами государственного переворота на Украине зимой 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в том числе обсуждается на встречах контактной группы в Минске, которой с осени 2014 года были приняты три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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