Зеленский сделал прививку от COVID-19 индийской вакциной Covishield

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Луганскую область сделал прививку от коронавируса, сообщил он 2 марта в своих соцсетях.

«Врачей и военных уже вакцинируют. Всех остальных призываю записаться в очередь. Бояться нечего, подаю собственный пример», — написал Зеленский на своей странице в Instagram.

В Twitter-аккаунте он уточнил, что готов вакцинироваться с украинскими военнослужащими как главнокомандующий.

«Та же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена первой в Украину и которую получили миллионы людей во всем мире», — добавил он.

Накануне глава украинского минздрава Максим Степанов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует публично сделать прививку от коронавирусной инфекции индийской вакциной Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. По его словам, это будет сделано для того, чтобы продемонстрировать качество вакцины.

В тот же день Зеленский потребовал продолжения переговоров с производителями об ускорении поставок в страну вакцин и четкого плана иммунизации граждан. Он также заявил, что граждане Украины уже могут записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса.

Минздрав Украины ожидает также поставку вакцины Coronavac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной минздравом за средства госбюджета, информировал «Интерфакс-Украина».

Регистрация вакцины Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford началась в стране 15 февраля — из Индии в страну доставили 500 тыс. доз препарата.

В первую очередь прививку получают медики. При этом многие из них вакцинироваться отказываются из-за недоверия к завезенному в страну препарату. В связи с этим, как сообщалось, вакцину приходится утилизировать. В министерстве здравоохранения страны это объяснили правилами и особенностями упаковки вакцины.