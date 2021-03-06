Прямой эфир
Мир
Пушилин обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе
Спорт
Елистратов занял третье место на ЧМ по шорт-треку
Мир
Посол РФ в Тегеране передал послание Путина для духовного лидера Ирана
Мир
Донецкая область осталась без газа из-за долгов
Мир
Мадуро привился российской вакциной «Спутник V»
Мир
В ООН рассказали о росте числа женщин-парламентариев в мире
Мир
Далай-лама сделал прививку от коронавируса
Мир
Власти Украины заявили о переходе Киева в «оранжевую» зону карантина
Экономика
В Европарламенте призвали использовать «Северный поток – 2» против России
Сюжет:

Власти Украины заявили о переходе Киева в «оранжевую» зону карантина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев перешел в «оранжевую» зону карантина из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба кабинета министров Украины.

Идет волна: почему Украину снова захлестывает коронавирус
Больницы переполнены, чиновники грозят новой изоляцией

Ранее Черновицкая, Закарпатская, Житомирская и Ивано-Франковская области перешли в «красную» зону карантина.

«Ситуация в Киеве соответствует показателям для «оранжевой» зоны, и пока причин перевода столицы в «красную» зону нет», — отметили в правительстве.

По информации минздрава на 6 марта, столица Украины превысила уровень госпитализаций, в результате чего оказалась в «оранжевой» зоне. Этот показатель в Киеве составляет 60 госпитализированных на 100 тыс. населения.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса. Он напомнил о дефиците вакцин во всем мире и призвал украинцев к сознательности и соблюдению противоэпидемических мер.

В этот же день ведущий инфекционист минздрава Украины Ольга Голубовская сообщила, что в республике зафиксированы первые случаи заболевания новым штаммом COVID-19. Она пояснила, что очаг был обнаружен в Ивано-Франковской области, которая находится в «красной» карантинной зоне.

5 марта глава минздрава страны Максим Степанов рассказал о том, что пик третьей волны коронавирусной инфекции на Украине ожидается в апреле.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021