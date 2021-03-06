Власти Украины заявили о переходе Киева в «оранжевую» зону карантина

Киев перешел в «оранжевую» зону карантина из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба кабинета министров Украины.

Ранее Черновицкая, Закарпатская, Житомирская и Ивано-Франковская области перешли в «красную» зону карантина.

«Ситуация в Киеве соответствует показателям для «оранжевой» зоны, и пока причин перевода столицы в «красную» зону нет», — отметили в правительстве.

По информации минздрава на 6 марта, столица Украины превысила уровень госпитализаций, в результате чего оказалась в «оранжевой» зоне. Этот показатель в Киеве составляет 60 госпитализированных на 100 тыс. населения.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса. Он напомнил о дефиците вакцин во всем мире и призвал украинцев к сознательности и соблюдению противоэпидемических мер.

В этот же день ведущий инфекционист минздрава Украины Ольга Голубовская сообщила, что в республике зафиксированы первые случаи заболевания новым штаммом COVID-19. Она пояснила, что очаг был обнаружен в Ивано-Франковской области, которая находится в «красной» карантинной зоне.

5 марта глава минздрава страны Максим Степанов рассказал о том, что пик третьей волны коронавирусной инфекции на Украине ожидается в апреле.