Идет волна: почему Украину снова захлестывает коронавирус

Украина борется с новой вспышкой коронавируса. Сложнее всего ситуация на западе страны, где в трех областях введен жесткий карантин, установлены блокпосты на въезде и выезде из регионов. Больницы переполнены, чиновники задумались о том, чтобы снова ввести всеобщий карантин. «Известия» разбирались в ситуации.

Пылают в коридорах

Украина ставит новые рекорды по коронавирусу. 4 марта министерство здравоохранения сообщило, что за последние сутки в стране выявили более 10 тыс. случаев заболевания. Показатель стал рекордным в нынешнем году. Для сравнения: в феврале в сутки выявляли 3–6 тыс. заболевших. Отмечается также, что в начале марта резко выросла смертность от коронавируса.

Кроме того, медики сообщили, что 4 марта на Украине впервые обнаружили у двух пациентов опасный британский штамм коронавируса. «Нас накрыла очередная волна заболеваемости с большой долей тяжелых больных. Отделения интенсивной терапии переполнены. Боюсь, этот период для нас будет самым тяжелым за всё время пандемии », — говорит главный инфекционист украинского минздрава Ольга Голубовская.

Наиболее тяжелая ситуация в Ивано-Франковской области. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что регион «фактически пылает от эпидемии ». Больницы в Прикарпатье переполнены, пациентов размещают даже в коридорах медучреждений. «Мы достали со складов все старые списанные койки и матрасы. Положили больных с коронавирусом на те места, которые предназначались для пациентов с хирургической и травматической патологией» , — рассказывает представитель горсовета Мария Бойко. Для решения проблемы в регионах даже развернули мобильный госпиталь — несколько обогреваемых палаток.

Идет волна1 Мобильный госпиталь для больных коронавирусом в Ивано-Франковской области, Украина Фото: ГосЧС Украины/dsns.gov.ua

В Ивано-Франковской области еще в конце февраля ввели жесткий карантин. Здесь приостановлено движение транспорта, отменено железнодорожное и авиасообщение. Для поездки в городском общественном транспорте пассажиры при посадке должны предъявить справку с работы. Закрыты кафе, рестораны, торговые центры, спортзалы. Продолжают работать детские сады и начальная школа, остальные образовательные учреждения закрыты. На въезде и выезде в регионах установили блокпосты, на которых у проезжающих проверяют температуру.

Аналогичные ограничения ввели в еще двух областях Западной Украины — Черновицкой и Житомирской. В Винницкой области также усилили карантин. С 3 марта здесь закрыты все учебные заведения. В больницах отменили плановые операции и госпитализации, поликлиники прекратили консультирование.

Болезнь толпы

Причин ухудшения ситуации несколько. С одной стороны, в начале марта исполнилось полтора месяца с момента окончания жесткого карантина , который вводили на Украине в январе. Конец локдауна примерно совпал с окончанием сезона новогодних отпусков. Можно предположить, что люди вышли на работу, увеличили социальные контакты, а значит, и стали больше заражаться.

Другая причина — ажиотаж на горнолыжных курортах в Карпатах , которые продолжали функционировать даже во время жесткого январского локдауна. Туристы катались на лыжах и сноубордах, стояли в очереди на подъемники, выпивали в ресторанах, а значит, и заражались. Интересно, что ограничениями пренебрегал даже президент Украины Владимир Зеленский. В январе он размещал фотографии со склонов, на снимках позировал без защитной маски.

Именно в Ивано-Франковской области расположен крупнейший курорт Буковель. Интересно, что и сейчас, несмотря на жесткие ограничения, Буковель продолжает работать. Отели переполнены, трассы и подъемники работают. Для туристов закрыли лишь залы заведений общепита, оставив возможность покупать еду навынос.

Идет волна2 Горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области, 27 декабря 2020 года Фото: REUTERS/Sergiy Karazy

Врач-инфекционист Владимир Курпита говорит, что Буковель посещают не только украинцы. «На курорте побывали поляки и британцы. Видимо, они завезли новые штаммы вируса», — отмечает медик. Он добавляет, что именно работа курортов спровоцировала нынешний кризис. « Мы видим высокие показатели заболеваемости и в Киеве, а ведь именно из столицы приезжает больше всего туристов », — подчеркивает Курпита.

Еще одна причина — увеличение миграционных потоков. Польша продолжает стимулировать приезд заробитчан, несмотря на пандемию. Варшава причислила украинских гастарбайтеров к той категории, которой разрешен въезд в страну (к примеру, туристы сейчас в Польшу въехать не могут). Кроме того, в январе Варшава отменила требование 10-дневной изоляции для приезжих, если их тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Крупнейшие очереди на границе двух стран были зафиксированы 27 февраля. Тогда польский журналист Томаш Гаврыш опубликовал фотографии столпотворения людей на КПП в селе Шегини и возмутился тем, что многие из мигрантов стоят без масок.

Операция «Вакцинация»

Улучшить эпидемиологическую ситуацию на Украине могла бы вакцинация. С самого начала, однако, процесс не задался. Российское руководство предлагало Киеву наладить сотрудничество по поставкам и производству вакцины Sputnik V. На Украине от помощи отказались. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал препарат гибридным оружием России.

В свою очередь, провалились попытки украинского руководства договориться о поставках вакцины с западными союзниками. В результате украинский минздрав обратил внимание на индийский препарат CoviShield. Дели бесплатно раздавал средство бедным соседям вроде Бангладеша и Афганистана. Украина стала первой страной, которая купила препарат. Доверия вакцина не вызывает, желающих прививаться пока мало. За первую неделю вакцинации привились всего 9 тыс. человек. «Это финансовая афера, за которую украинцы могут заплатить своим здоровьем и даже жизнью», — утверждает председатель Свободного профсоюза медработников Украины Олег Панасенко.

Идет волна4 Фото: REUTERS/Press service of Kyiv Regional State Administration

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль называет происходящее третьей волной пандемии . «На подходе может быть жесткий локдаун. Скорее всего, придется возвращаться к той модели, которую уже вводили, которую Украина уже проходила», — говорит глава правительства.

Страх и принуждение

Эксперты по-разному оценивают перспективы Украины в борьбе с коронавирусом. Врач-инфекционист Виктор Петров считает, что новая волна может ударить по молодежи. «Мы будем видеть, как мир потихоньку возвращается к привычной жизни. Но Украина отстает в вакцинации, отстает в средствах профилактики. Нам, скорее всего, предстоит пережить еще несколько волн. Коллективный иммунитет будет формироваться постепенно. Видимо, только в конце 2021 – начале 2022 года закончится активная фаза», — отмечает медик.

Политолог Константин Бондаренко говорит «Известиям», что ситуация с коронавирусом развивается по синусоиде. «Временные улучшения сменяются новыми ухудшениями. Сейчас ситуация по стране в целом вернулась на уровень начала осени. Скорее всего, за нынешним ухудшением последует новый спад », — предполагает он.

Идет волна3 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ Pavlo Gonchar