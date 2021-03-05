Глава минздрава Украины назвал срок пика третьей волны COVID-19

Пик третьей волны коронавируса на Украине ожидается в апреле, об этом 5 марта заявил глава минздрава страны Максим Степанов в ходе выступления в Верховной раде.

По его словам, Украина вступила в третью мировую волну мировой пандемии, три области находятся в красной карантинной зоне. «Мы прогнозируем пик количества заражений до конца эпидсезона, ориентировочно до конца апреля», — цитирует его Страна.ua.

Накануне премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Он напомнил о дефиците вакцин во всем мире и призвал граждан к сознательности и соблюдению противоэпидемических мер.

В этот же день ведущий инфекционист минздрава страны Ольга Голубовская заявила, что на Украине зафиксированы первые случаи заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции. По ее словам, очаг обнаружили в Ивано-Франковской области, расположенной в красной карантинной зоне.

В настоящее время Украина заключила договоры с шестью компаниями, которые производят вакцины от COVID-19. По его словам, до конца марта Украина ожидает поставки 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и 1,5 млн доз AstraZeneca.