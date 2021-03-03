Путепровод через ж/д пути капитально отремонтируют в городе Грязи

В городе Грязи Липецкой области в мае начнется капитальный ремонт путепровода через железную дорогу. Работы будут проводить в районе станции Грязи-Волгоградские. Завершить ремонт планируется к 31 августа. Всё это время мост будет закрыт и для транспорта, и для пешеходов.

Lipetskmedia в региональном управлении дорог и транспорта сообщили, что заниматься ремонтом будет ОАО «РЖД», поскольку этот мост — собственность компании. На это время от дома № 31 по улице Хлебозаводской до дома № 5 по улице Борисоглебской оборудуют пешеходный переход.

В ведомстве пообещали сообщить дополнительно об изменениях в движении общественного транспорта. Объезды для автомобилей предусмотрели через поселок Красная Дубрава и станцию Байгора.

25 февраля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в 2021 году в регионе планируют установить своеобразный рекорд по ремонту дорог и привести в порядок 446 км дорог. В прошлом году в области отремонтировали 326 км дорожного полотна, что тоже стало рекордом.