Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Суд заочно арестовал собственника сети ресторанов «Тарас Бульба»
Мир
Пашинян отказался провести внеочередные выборы в парламент Армении
Наука
Экипаж МКС временно заделал возможную трещину в российском модуле
Мир
Индонезийский вулкан выбросил столб пепла на высоту 1500 м
Экономика
Россияне стали чаще брать займы «до зарплаты»
Мир
Гватемала зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Общество
Более 100 тыс. человек проголосовали за установку памятника на Лубянке
Мир
Трое рабочих погибли при взрыве на предприятии в Сингапуре
Спорт
Лыжник Большунов стал четвертым в спринте на ЧМ в Германии
Сюжет:

Рекорд по ремонту дорог готовятся установить в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецкой области в 2021 году планируют отремонтировать 446 км дорог. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Игорь Артамонов.

В прошлом году в регионе отремонтировали 326 км дорожного полотна и поставили своеобразный рекорд по этому показателю. В этом году липецкие дорожники готовятся побить собственное достижение.

Как пишет GOROD48, обновление дорожного полотна затронет все районы области, Липецк и Елец. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Самые крупные проекты — ремонт трассы Липецк–Данков, дороги из Слепухи в Долгоруково, вторая очередь Восточного обхода промзоны Липецка. В Ельце и Данкове приведут в порядок уникальные мосты.

Также в конце этого года в Липецкой области должно стать меньше грунтовых дорог. Порядка 218 км дорог отсыпят щебнем и асфальтобетоном. Работы выполнят за счет субсидий районным бюджетам.

19 февраля глава области Игорь Артамонов объявил 2021 год Годом дорог.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021