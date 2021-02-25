Рекорд по ремонту дорог готовятся установить в Липецкой области

В Липецкой области в 2021 году планируют отремонтировать 446 км дорог. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Игорь Артамонов.

В прошлом году в регионе отремонтировали 326 км дорожного полотна и поставили своеобразный рекорд по этому показателю. В этом году липецкие дорожники готовятся побить собственное достижение.

Как пишет GOROD48, обновление дорожного полотна затронет все районы области, Липецк и Елец. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Самые крупные проекты — ремонт трассы Липецк–Данков, дороги из Слепухи в Долгоруково, вторая очередь Восточного обхода промзоны Липецка. В Ельце и Данкове приведут в порядок уникальные мосты.

Также в конце этого года в Липецкой области должно стать меньше грунтовых дорог. Порядка 218 км дорог отсыпят щебнем и асфальтобетоном. Работы выполнят за счет субсидий районным бюджетам.

19 февраля глава области Игорь Артамонов объявил 2021 год Годом дорог.