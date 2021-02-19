Губернатор Липецкой области объявил 2021 год Годом дорог

В Липецкой области объявлен Год дорог. О том какие дорожные работы пройдут в этом году губернатор региона Игорь Артамонов рассказал на своей странице в Instagram.

«Работы будут вестись во всех районах, Липецке и Ельце. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируем 446 километров дорог», — цитирует главу области LipetskMedia.

Среди крупных дорожных объектов – автодороги Липецк – Данков, Слепуха – Долгоруково, а также вторая очередь Восточного обхода промзоны Липецка. В шести районах региона планируется ремонт мостов.

Кроме того, ремонт пройдет на 220 км грунтовых дорог. Их отсыпят щебнем или заасфальтируют.

В 2020 году в Липецкой области привели в порядок 326 км автодорог. В планах на 2021 год – более чем на 100 км больше.