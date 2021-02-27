Горбачев призвал Путина и Байдена обсудить угрозы ядерной войны

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал российского лидера Владимира Путин и его американского коллегу Джо Байдена встретиться и обсудить угрозы ядерной войны, чтобы избежать ее. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу» в субботу, 27 февраля.

«Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное — «не бычиться друг на друга». Всё же ясно: главное — избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку ее решить невозможно, надо встречаться, надо всем обеспокоиться этим положением», — сказал Горбачев.

По его словам, Россия и США должны использовать опыт прошлого, чтобы понимать, куда двигаться дальше, передает «Газета.ру».

«Используя опыт прошлого, надо понимать, что, если верх возьмет желание достичь разоружения и укрепления безопасности, тогда достичь можно многого», — отметил экс-президент СССР.

В этот же день стало известно, что США рассчитывают на скорое продолжение переговоров с Россией по контролю над вооружениями. Как отметила первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Леонор Томеро, до истечения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), который был продлен на пять лет, остается не так много времени.

Ранее, 11 февраля, президент России Владимир Путин поприветствовал выполнение американским лидером Джозефом Байденом обещания о продлении ДСНВ.

В конце января Путин и Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент РФ вскоре внес документ на рассмотрение в парламент.

Затем Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение, и после этого Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.

3 февраля соглашение вступило в силу. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

В Организации Объединенных Наций (ООН) и Североатлантическом альянсе (НАТО) положительно оценили продление ДСНВ. Приветствовали продление договора и в Евросоюзе.