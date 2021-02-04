ЕС приветствовал продление Россией и США договора СНВ-3

Евросоюз приветствует продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Москвой и Вашингтоном, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном 3 февраля.

«ЕС придает огромное значение новому Договору о СНВ и рассматривает его как важнейший вклад в международную и европейскую безопасность. <...> Повышая предсказуемость и взаимное доверие между двумя крупнейшими государствами, обладающими ядерным оружием, этот договор ограничивает стратегическую конкуренцию и повышает стратегическую стабильность», — отметил Боррель.

По его словам, сокращение развернутых стратегических ядерных арсеналов в соответствии с СНВ-3 способствует осуществлению статьи VI Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) о разоружении «за счет общего сокращения глобальных арсеналов развернутого ядерного оружия».

Ранее в среду стало известно, что соглашение о продлении действия СНВ-3 вступило в силу. ДСНВ в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

В Организации Объединенных Наций (ООН) и Североатлантическом альянсе (НАТО) положительно оценили продление ДСНВ.

При этом в Госдепе подчеркнули, что продление соглашения даст сторонам «время и пространство» для обсуждения более широких вопросов стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

В свою очередь, 27 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что улучшения отношений Москвы и Вашингтона после продления СНВ-3 не намечается.