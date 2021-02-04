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В Госдепе прокомментировали продление ДСНВ

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Продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) даст сторонам «время и пространство» для обсуждения ряда других важных вопросов, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

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«Продление ДСНВ дает нам время и пространство для обсуждения более широких вопросов стратегической стабильности, контроля над вооружениями, элементов, которые мы хотим затронуть», — сказал он 3 февраля на брифинге.

Ранее в среду стало известно, что соглашение Москвы и Вашингтона о продлении действия СНВ-3 вступило в силу. ДСНВ в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

В этот же день глава американской дипломатии Энтони Блинкен заявил, что продление соглашения укрепляет безопасность США, их союзников и всего мира.

В Организации Объединенных Наций (ООН) и Североатлантическом альянсе (НАТО) также положительно оценили продление ДСНВ.

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

29 января Путин подписал закон о ратификации документа о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.

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