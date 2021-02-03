Блинкен заявил об укреплении безопасности в мире после продления ДСНВ

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) укрепляет безопасность США, их союзников и всего мира. Об этом говорится в опубликованном 3 февраля на сайте Госдепартамента заявлении главы американской дипломатии Энтони Блинкена.

«Продление ДСНВ укрепляет безопасность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров, а также всего мира. Неограниченная ядерная гонка поставила бы под угрозу всех нас», ― отметил он.

Также Блинкен подчеркнул, что Вашингтон использует время, предоставленное продлением на пять лет СНВ-3, для того, чтобы обсуждать с Москвой контроль над вооружениями, охватывающий всё ее ядерное оружие. Кроме того, США намерены как сотрудничать с Россией, так и привлекать ее к ответственности за «враждебные действия».

Помимо этого госсекретарь Соединенных Штатов добавил, что американские власти после продления ДСНВ также стремятся к обсуждению с Россией снижения риска возможных кризиса и конфликта.

Ранее в этот день стало известно, что соглашение Москвы и Вашингтона о продлении действия СНВ-3 вступило в силу. ДСНВ в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

На следующий день Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе назвал продление договора шагом в правильном направлении, а Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение.

29 января Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года без дополнительных условий.

Позднее в январе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал продление ДСНВ успехом думающего человечества. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что улучшения отношений Москвы и Вашингтона после продления СНВ-3 не намечается.