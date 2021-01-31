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Песков назвал продление ДСНВ успехом думающего человечества

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Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) — это успех думающего человечества. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Также он подчеркнул, что «эта тема волновала всех», поэтому достигнутый результат также можно считать успехом российской дипломатии и лично президента России Владимира Путина, который смог донести, что ДСНВ остался единственным документом, сдерживающий под контролем стратегический наступательный потенциал Москвы и Вашингтона.

«И, конечно, является успехом нашей дипломатии, лично президента [РФ Владимира Путина], который аргументировано говорил о том, что это именно тот краеугольный документ, к сожалению, сейчас единственный оставшийся у нас, который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран», — заявил он в программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшей 31 января на «России 1».

В тоже время представитель Кремля подчеркнул и политическую волю новой администрации США, которую она проявили при принятии такого решения. Именно это в первую очередь, по его словам, позволило стремительно согласовать вопрос о СНВ-3.

«Более того, они даже сформулировали предложение в пять лет», — отметил он.

Он назвал это «очень хорошим предложением, которое, конечно же, получило сразу же поддержку российской стороны».

При этом, несмотря на очевидный успех в продлении ДСНВ, Песков отметил, что на рациональный подход Вашингтона по чувствительным вопросам, затрагивающим отношения США И РФ, можно надеяться, но ожидать какой-то трансформации американской позиции по наиболее чувствительным моментам не стоит.

Говоря о первом телефонном разговоре президентов России и США Песков назвал его деловитым и прагматичным, подчеркнув, что стороны констатировали наличие очень глубоких разногласий, которые требуют достаточно интенсивного диалога.

«Откровенность [состоявшейся беседы] заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», — сказал представитель Кремля.

Причем для согласования разговора лидеров потребовалось несколько дней. По словам Пескова, это обычная практика, и российская сторона вышла с инициативой его проведения «буквально через несколько дней» после инаугурации американского лидера.

26 января Владимир Путин и Джозеф Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

На следующий день Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе назвал продление договора шагом в правильном направлении, а Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение.

29 января Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года без дополнительных условий.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Его срок должен был истечь в феврале 2021 года. При этом Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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