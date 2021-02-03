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В ООН положительно оценили продление СНВ-3

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В Организации объединенных наций (ООН) положительно оценили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США с Россией. Об этом сообщил в среду, 3 февраля, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

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По его словам, ООН надеется, что продление договора – это первый шаг к активизации режима контроля над ядерными вооружениями. Дюжаррик подчеркнул, что США и Россия могут использовать срок продленного договора для переговоров о дальнейших сокращениях вооружений и о новых соглашениях по ядерному разоружению.

«Мы активно приветствуем продление договора на пять лет в качестве инструмента, который ставит ограничения для двух крупнейших в мире ядерных арсеналов. Я думаю, что это первый шаг к активизации дискуссии по контролю над ядерными потенциалами», — сказал Дюжаррик на брифинге.

Ранее, 28 января, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США после продления ДСНВ встать на путь дальнейшего ядерного разоружения.

3 февраля вступило в силу соглашение России и США о продлении ДСНВ. Договор будет действовать без изменений и дополнений до 5 февраля 2026 года.

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