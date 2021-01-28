Гутерриш призвал Россию и США продолжить путь разоружения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) встать на путь дальнейшего ядерного разоружения. Об этом он сказал в интервью ТАСС, опубликованном 28 января.

Он подчеркнул, что продление договора было «жизненно необходимо». При этом Гутерриш указал на важность наверстать упущенное и добиться прогресса в отношении ядерного нераспространения и разоружения.

Также генсек Организации выразил мнение, что саммит «пятерки» Совета Безопасности ООН, в которую входят Россия, Китай, США, Франция и Великобритания, может помочь исправить недееспособные отношения между ведущими державами.

26 января президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден провели первый телефонный разговор. Во время беседы главы государств обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации СНВ-3, а на следующий день Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении срока действия документа на пять лет.

27 января российский лидер во время онлайн-выступления на Давосской неделе назвал продление договора шагом в правильном направлении.

Также ратификацию прокомментировал заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что продление ДСНВ является важным достижением в отношениях между Россией и США, которые переживают сегодня трудные времена.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что улучшения отношений Москвы и Вашингтона после продления СНВ-3 не намечается.

В свою очередь, первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва надеется на оперативную ратификацию соглашения о продлении ДСНВ конгрессом США.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Его срок истекает 5 февраля 2021 года. Новый проект закона о продлении документа предусматривает пролонгацию его действия на пять лет — до 5 февраля 2026 года.