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Политика
В Совбезе РФ прокомментировали продление ДСНВ

В Совбезе РФ прокомментировали продление ДСНВ

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Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет является важным достижением в отношениях между Москвой и Вашингтоном, которые переживают сегодня трудные времена. Такое мнение в среду, 27 января, выразил замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Проверка связей: что даст Москве и Вашингтону продление СНВ-3
Ключевой темой первого разговора Путина и Байдена стал Договор о контроле над вооружениями, разрушенный при Трампе

«Когда в апреле 2010 года я и президент Барак Обама подписывали этот документ, мы понимали, что он полностью отвечает интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества», — отметил он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Накануне состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, в ходе которого стороны обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. Сразу после этого российский лидер внес с Госдуму законопроект о ратификации ДСНВ.

Нижняя палата российского парламента 27 января ратифицировала соглашение о продлении договора. Таким образом, договор между Москвой и Вашингтоном, заключенный в феврале 2011 года, продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

В этот же день Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении.

Член думского комитета по международным делам Сергей Железняк отметил, что ДСНВ позволит сдержать гонку вооружений и не провоцировать другие государства к увеличению военных бюджетов.

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