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В НАТО положительно отнеслись к продлению США и Россией ДСНВ
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В НАТО положительно отнеслись к продлению США и Россией ДСНВ

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Североатлантический альянс положительно оценил продление США и Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Информация следует из заявления организации, опубликованного в среду, 3 февраля.

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«Приветствую соглашение о продлении договора (ДСНВ. – Ред.) на пять лет. Договор способствует международной стабильности и имеет большое значение для союзников по НАТО. Это начало, а не конец усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над вооружениями», — отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

Однако в организации отметили, что, несмотря на заключенный договор, НАТО по-прежнему будет противостоять «агрессии России».

«Несмотря на то что Соединенные Штаты взаимодействуют с Россией, продвигая наши коллективные интересы, НАТО по-прежнему четко осознает проблемы, которые создает Россия. Мы будем работать в тесном сотрудничестве с целью противодействия агрессивным действиям России, которые представляют собой угрозу евроатлантической безопасности», — следует из заявления.

В этот же день вступило в силу соглашение России и США о продлении ДСНВ. Договор будет действовать без изменений и дополнений до 5 февраля 2026 года.

Ранее, 26 января, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

На следующий день Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе назвал продление договора шагом в правильном направлении, а Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение. 29 января Путин подписал закон о ратификации документа о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.

В США также указали, что договор способствует сохранению стабильности в мире и отвечает интересам обеих стран.

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