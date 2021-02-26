Бывший посол США в России Макфол рассказал о тоске по творогу

Бывший посол США в Российской Федерации Майкл Макфол заявил, что скучает по России и творогу. Об этом в пятницу, 26 февраля, он написал на странице в Twitter.

«С 1983 по 2014 год я ни разу не уезжал из СССР, РФ дольше 2 лет. С последнего визита прошло уже 7 лет, после санкций в 2014 году. Скучаю по России», — написал он.

Дипломат также сообщил на русском языке, что скучает по творогу.

Макфол занимал пост посла США в России с января 2012 по февраль 2014 года.

В конце декабря 2019 года посол Великобритании в России Лори Бристоу, покинувший свой пост в январе 2020 года, рассказал о своих впечатлениях от страны на своей странице в Facebook. Он отметил, что больше всего он будет скучать по людям, которые стали для него не только коллегами, но и близкими друзьями. А самым запоминающимся эпизодом из жизни в России Бристоу считает путешествие на Камчатку, где он увидел медведей и вулканы.

В сентябре 2019 года, посол США в РФ Джон Хантсман, который покинул свой пост 3 октября, заявил, что будет скучать по России. По его словам, страна огромная и очень разная, а ее главный ресурс — это жители, внесшие огромный вклад в мировую литературу и музыку. Хантсман отметил, что для него было честью работать в качестве посла США именно в РФ, так как это одно из самых важных дипломатических назначений в Соединенных Штатах.