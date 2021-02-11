Путин поприветствовал выполнение Байденом обещания по ДСНВ

Президент России Владимир Путин поприветствовал выполнение американским лидером Джозефом Байденом обещания о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3). Соответствующее заявление глава государства сделал в четверг, 11 февраля, на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Совсем недавно мы вместе с американскими партнерами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3, — напомнил Путин. — Мы давно это предлагали нашим американским партнерам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет».

Глава государства подчеркнул, что российская сторона приветствует это решение.

Вместе с этим Путин предложил участникам совещания обсудить другие шаги, направленные не только на сдерживание гонки вооружений, но и на контроль за вооружениями в целом.

В конце января Путин и Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

3 февраля соглашение вступило в силу. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

В Организации Объединенных Наций (ООН) и Североатлантическом альянсе (НАТО) положительно оценили продление ДСНВ. Также приветствовали продление договора в Евросоюзе.