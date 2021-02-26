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МИД Ирана назвал удары США по Сирии агрессией и нарушением международного права

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Министерство иностранных дел Ирана назвало удары США по Сирии агрессией и нарушением территориальной целостности страны, а также международного права. Об этом сообщил в пятницу, 26 февраля, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

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«Это нападение является продолжением непрекращающейся агрессии <...> в отношении территории Сирии <…> это действие нового правительства США служит явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии», — привели его слова в ТАСС.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что авиаудары в Сирии были необходимы для снижения угрозы дальнейших атак. По ее словам, решение о нанесении авиаударов обсуждалось и «было направлено на деэскалацию напряженности в регионе».

Однако в Иране сообщили, что удар американских ВС по Сирии усиливает напряженность в регионе и снижает вероятность позитивных перемен в отношениях Тегерана и Вашингтона.

В этот же день в сирийском МИДе заявили, что страна осуждает авиаудары американской авиации, нанесенные по прилегающей к Ираку провинции Дейр-эз-Зор. В ведомстве отметили, что действия США нарушают международную законность и приведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, военная агрессия Соединенных Штатов против САР ведет к усилению напряженности в регионе и срыву наметившейся нормализации взаимодействия Вашингтона и Ирана в рамках ядерной сделки.

С ним солидарен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который считает, что авиаудар, нанесенный по Сирии войсками США, может привести к эскалации во всем регионе.

Осудили действия США и в МИД РФ. Как отметил глава ведомства Сергей Лавров, российских военных американская сторона предупредила за пару минут до предстоящего авиаудара. Он также заявил о намерении РФ узнать планы США насчет присутствия в САР. По словам министра, Москва слышит различные сведения о решениях совсем не уходить из страны, однако подтвердить их подлинность без взаимодействия с Вашингтоном не может.

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне.

По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек. Как уверен глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США.

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