Косачев рассказал о возможных последствиях авиаудара США по Сирии

Военная агрессия Соединенных Штатов в Сирии ведет к усилению напряженности в регионе и срыву наметившейся нормализации взаимодействия Вашингтона и Ирана в рамках ядерной сделки. Об этом 26 февраля заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Предельно странная история, в которую вовлечены четыре государства — США, Ирак, Иран и Сирия, но где только одно из них — США — открыто применяет военную силу с санкции государства», — сказал сенатор.

По словам Косачева, это происходит в условиях, когда обстоятельства с ракетным обстрелом «зеленой зоны» в Багдаде 22 февраля до конца не ясны и когда ответственные за обстрел назначаются самым простым способом — из числа геополитических оппонентов. Таким образом, по словам сенатора, Соединенные Штаты в очередной раз присваивают себе право вести следствие, выносить приговор и приводить его в исполнение в несудебном порядке, при этом не соблюдая нормы и принципы международного права.

«Тем самым эта история перерастает из странной в откровенно опасную, когда возможна и эскалация военного противостояния в регионе, и срыв наметившейся нормализации взаимодействия США и Ирана в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. – Ред.)», – отметил Косачев.

Ранее, 26 февраля, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что авиаудар, нанесенный по Сирии войсками США, может привести к эскалации ситуации во всем регионе.

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в оборонном ведомстве Соединенных Штатов.

По данным издания Washington Post, в результате авиаудара погибли несколько человек. Как сообщил глава Пентагона, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США.

Ранее, в феврале, ракетному обстрелу подвергся район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Там расположена военная база, которую используют американские военные. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали американские военнослужащие и несколько специалистов из США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 16 февраля заявила, что Соединенные Штаты оставляют за собой право ответить на ракетный обстрел в иракском Эрбиле, произошедшем в непосредственной близости от военной базы США.