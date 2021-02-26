Пентагон подтвердил удар по объектам ВС Ирана в Сирии

Пентагон подтвердил авиаудары по инфраструктуре, используемой поддерживаемыми Ираном группировками боевиков на востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства, опубликованного на официальном сайте в четверг, 25 февраля.

Отмечается, что удар США в Сирии был нанесен в ответ на недавние нападения на войска США и западной коалиции в Ираке. По предварительным данным, в ходе него были уничтожены несколько зданий, использовавшихся проиранскими группировками.

«Этот соразмерный военный ответ был проведен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции. Операция посылает однозначный сигнал: президент Байден будет действовать для защиты американского и коалиционного персонала», — подчеркивается в заявлении Пентагона.

Ранее 25 февраля агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.

Ранее в феврале район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.

16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США оставляют за собой право ответить на ракетный обстрел в иракском Эрбиле, который произошел в непосредственной близости от американской военной базы.

22 февраля представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США не намерены устраивать эскалацию с Ираном из-за ситуации в Ираке.