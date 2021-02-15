Район расположения базы США в Ираке подвергся ракетному обстрелу

Район аэропорта столицы Иракского Курдистана Эрбиля подвергся ракетному обстрелу. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает телеканал Alhurra.

По данным источника телеканала, всего в окрестностях аэропорта упало пять ракет, две из которых в непосредственной близости от аэропорта, где находится американская военная база.

«Две ракеты, нацеленные на аэропорт Эрбиля, упали возле одной из стен военной базы, на которой располагались силы коалиции», — сообщил телеканал в своем Twitter.

После того власти приняли решение закрыть воздушную гавань. По предварительным данным, в результате обстрела два человека ранены. Отмечается, что раненые являются гражданскими.

По данным канала Al-Change, одна из пяти ракет упала в жилом квартале неподалеку от посольства Китая. Отмечается, что после обстрела аэропорта в посольстве США в Эрбиле прозвучали сирены.

В то же время телеканал al-Suma сообщает о трех пострадавших и отмечает, что целью атаки была база США.

Ранее в этот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили воздушную атаку со стороны Израиля над сельскими районами к западу от Дамаска. Отмечалось, что обстрел велся с территории Голанских высот.