Сирийские ПВО отражают атаку со стороны Израиля в окрестностях Дамаска

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают воздушную атаку со стороны Израиля над сельскими районами к западу от Дамаска. Об этом сообщило агентство SANA в понедельник, 15 февраля.

По информации агентства, в воздухе над окрестностями сирийской столицы на западе слышны взрывы. Обстрел ведется с территории Голанских высот. На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях.

22 января сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хама. Сирийскую территорию обстреляли израильские военные со стороны ливанского города Триполи. Они поразили некоторые цели в окрестностях мухафазы Хама.