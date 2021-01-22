Сирийские силы ПВО отразили израильскую атаку в провинции Хама

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хама, сообщает 22 января агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Он рассказал, что сирийскую территорию обстреляли израильские военные со стороны ливанского города Триполи. Они поразили некоторые цели в окрестностях мухафазы Хама.

При этом отмечается, что сирийским средствам ПВО удалось противостоять и сбить большинство ракет.

О пострадавших жителях или разрушениях информации нет.

6 января военные Сирии отразили удары Израиля по объектам на юге страны. Обстрел ракетами велся со стороны Голанских высот.