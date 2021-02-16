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В Белом доме заявили о праве ответить на ракетную атаку в Ираке

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США оставляют за собой право ответить на ракетный обстрел в иракском Эрбиле, который произошел в непосредственной близости с американской военной базой. Об этом во вторник, 16 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, трансляция которого велась в Twitter.

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По ее словам, американцы совместно со своими иракскими партнерами устанавливают круг лиц, причастных к атаке. Конкретных данных у США в настоящий момент, по ее словам, нет.

Псаки уточнила что, по предварительной информации, в результате ракетного обстрела погиб один гражданский служащий и пострадали еще несколько представителей международной коалиции, в том числе американский военнослужащий и специалисты из Штатов.

«Как и всегда, президент США, администрация оставляют за собой право на ответ в надлежащее время и в надлежащей форме», — отметила пресс-секретарь.

О том, что район аэропорта столицы Иракского Курдистана Эрбиля подвергся ракетному обстрелу, стало известно накануне вечером. Местные СМИ сообщали, что в окрестностях аэропорта упало пять ракет, две из которых — в непосредственной близости от американской военной базы, еще одна — в жилом квартале неподалеку от посольства Китая.

По словам официального представителя операции «Непоколебимая решимость» Уэйна Маротто, в результате произошедшего один человек погиб, еще шестеро были ранены.

Как отмечал телеканал Al Suma, целью атаки была американская база.

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