Один человек погиб при ракетном обстреле на севере Ирака

Один человек погиб, еще шестеро были ранены при ракетном обстреле в иракском Эрбиле, сообщает во вторник, 16 февраля, официальный представитель операции «Непоколебимая решимость» Уэйн Маротто в своем Twitter.

Ранее СМИ писали, что в результате нападения пострадали от двух до трех гражданских лиц.

«Первые сообщения свидетельствуют об обстреле сил коалиции в Эрбиле непрямой наводкой сегодня ночью. Был убит один гражданский работник, пятеро гражданских работников ранены, еще один военнослужащий США ранен», — написал Маротто.

Вечером 15 февраля стало известно, что район аэропорта столицы Иракского Курдистана Эрбиля подвергся ракетному обстрелу. По данным журналистов, в окрестностях аэропорта упало пять ракет, две из которых — в непосредственной близости от американской военной базы, еще одна — в жилом квартале неподалеку от посольства Китая.

Как отмечает телеканал Al Suma, целью атаки была американская база.