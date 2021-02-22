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В США высказались об отношениях с Ираном из-за ситуации в Ираке

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Соединенные Штаты не намерены устраивать эскалацию с Ираном из-за ситуации в Ираке. С таким заявлением выступил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в понедельник, 22 февраля.

По его словам, Вашингтон «не будет обрушивать свой гнев и рисковать эскалацией», так как это только играет на руку Ирану и способствует усилиям по дестабилизации ситуации в Ираке.

Ранее сообщалось, что имели место обстрелы сил американской коалиции, однако США воздержались от того, чтобы прямо обвинить в этом Иран, уточняет «РИА Новости».

При этом 16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США оставляют за собой право ответить на ракетный обстрел в иракском Эрбиле, который произошел в непосредственной близости от американской военной базы.

О том, что район аэропорта столицы Иракского Курдистана Эрбиля подвергся ракетному обстрелу, стало известно накануне вечером. Местные СМИ сообщали, что в окрестностях аэропорта упало пять ракет, две из которых — в непосредственной близости от американской военной базы, еще одна — в жилом квартале неподалеку от посольства Китая.

По словам официального представителя операции «Непоколебимая решимость» Уэйна Маротто, в результате произошедшего один человек погиб, еще шестеро были ранены.

Как отмечал телеканал Al Suma, целью атаки была американская база.

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