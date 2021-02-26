США нанесли авиаудар по объекту иранских ВС в Сирии

Соединенные Штаты нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщило Reuters со ссылкой на два источника в администрации США.

По информации собеседников агентства, авиаудар стал ответом на атаки против американских объектов в Ираке. Отмечается, что нанесение авиаудара одобрил президент США Джо Байден.

22 февраля так называемая зеленая зона Багдада, где расположено посольство США, подверглась ракетному обстрелу. Две ракеты упали внутри зоны, третья — за ее пределами.

Ранее в феврале район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.

16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США оставляют за собой право ответить на ракетный обстрел в иракском Эрбиле, который произошел в непосредственной близости от американской военной базы.

22 февраля представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США не намерены устраивать эскалацию с Ираном из-за ситуации в Ираке.