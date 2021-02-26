WP сообщила о гибели «горстки людей» при авиаударе США в Сирии

В результате авиаудара США по объектам проиранского ополчения в Сирии вблизи границы с Ираком погибли несколько человек. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает газета Washington Post.

Как отметил источник издания американской администрации, есть основания полагать, что удар привел к гибели «горстки людей».

Ранее 25 февраля агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позднее информацию об ударе подтвердили в американском оборонном ведомстве.

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты уверены в том, что нанесли авиаудар в Сирии именно по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США. Также министр уточнил, что для уточнения целей использовали расследования и разведывательную информацию, предоставленную Ираком.

Ранее в феврале район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.

16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США оставляют за собой право ответить на ракетный обстрел в иракском Эрбиле, который произошел в непосредственной близости от американской военной базы.

22 февраля представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США не намерены устраивать эскалацию с Ираном из-за ситуации в Ираке.