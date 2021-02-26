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В США выразили уверенность в нанесении ударов в Сирии по шиитской группировке

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Соединенные Штаты уверены в том, что нанесли авиаудар в Сирии именно по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин.

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Также Остин уточнил, что для уточнения целей использовали расследования и разведывательную информацию, предоставленную Ираком, сообщается на сайте Пентагона.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что Вашингтон действовал сознательно, целью удара является деэскалация общей ситуации как на востоке Сирии, так и в Ираке.

Ранее 25 февраля агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позднее информацию об ударе подтвердили в американском оборонном ведомстве.

Ранее в феврале район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.

16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США оставляют за собой право ответить на ракетный обстрел в иракском Эрбиле, который произошел в непосредственной близости от американской военной базы.

22 февраля представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США не намерены устраивать эскалацию с Ираном из-за ситуации в Ираке.

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