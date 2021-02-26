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В Совфеде прокомментировали удар США по Сирии

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Авиаудар, нанесенный по Сирии войсками США, может привести к эскалации ситуации во всем регионе. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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По мнению парламентария, подобные шаги могут привести к возникновению серьезного конфликта.

«Сирия обладает современными вооружениями, в том числе установками С-300, и американцы должны быть предельно аккуратны с такими действиями», — цитирует Джабарова «РИА Новости».

Сенатор уточнил, что на данный момент детали произошедшего до конца не установлены, поэтому сейчас возможно сделать только предварительный анализ ситуации. Он отметил, что действия США «выглядят очень опасно».

Кроме того, Джабаров напомнил, что удар был направлен на объекты поддерживаемого Ираном ополчения.

«Но это не террористы, это ополченцы, и нет никаких оснований здесь для бомбежек. Складывается впечатление, что США заинтересованы не в борьбе с террористами в Сирии, а в разжигании этого конфликта там, чтобы он тлел там беспрерывно», — допустил парламентарий.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позднее информацию об ударе подтвердили в американском оборонном ведомстве.

Как сообщило издание Washington Post, в результате авиаудара погибли несколько человек. По словам главы Пентагона, Ллойда Остина, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США.

Ранее, в феврале, район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.

16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США оставляют за собой право ответить на ракетный обстрел в иракском Эрбиле, который произошел в непосредственной близости от американской военной базы.

22 февраля представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США не намерены устраивать эскалацию с Ираном из-за ситуации в Ираке

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