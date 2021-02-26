В Иране усомнились в возможности улучшения отношений с США после ударов по Сирии

Действия США на Ближнем Востоке могут привести к новой волне насилия. Об этом заявил в пятницу, 26 февраля, директор международной программы Центра стратегических исследований при аппарате президента Ирана Диако Хосейни.

Он отметил, что удар американских ВС по Сирии снижает вероятность позитивных перемен в отношениях Тегерана и Вашингтона.

«Если переговоры и процесс возвращения (к ядерной сделке. — Ред.) не начнутся в скором времени, то такое поведение может привести две страны к новому витку насилия, что затруднит продвижение дипломатии», — сказал Хосейни ТАСС.

В этот же день в сирийском МИДе заявили, что страна осуждает авиаудары американской авиации, нанесенные по прилегающей к Ираку провинции Дейр-эз-Зор. В ведомстве отметили, что действия США нарушают международную законность и приведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, военная агрессия Соединенных Штатов против САР ведет к усилению напряженности в регионе и срыву наметившейся нормализации взаимодействия Вашингтона и Ирана в рамках ядерной сделки.

С ним солидарен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который считает, что авиаудар, нанесенный по Сирии войсками США, может привести к эскалации во всем регионе.

Осудили действия США и в МИД РФ. Как отметил глава ведомства Сергей Лавров, российских военных американская сторона предупредила за пару минут до предстоящего авиаудара. Он также заявил о намерении РФ узнать планы США насчет присутствия в САР. По словам министра, Москва слышит различные сведения о решениях совсем не уходить из страны, однако подтвердить их подлинность без взаимодействия с Вашингтоном не может.

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне.

По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек. Как уверен глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США.