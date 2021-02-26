Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Сенатор от Крыма назвал полуостров чужеродным органом для Украины
Мир
Журналисты закрытых украинских телеканалов создали новое СМИ
Мир
Президент Армении провел встречу с главой генштаба
Мир
Байдену посоветовали не зарекаться от признания Крыма российским
Политика
Памфилова назвала нецелесообразным перенос выборов в Госдуму
Туризм
Опрос уличил россиян в совмещении командировок с отдыхом
Интернет
В Google Play нашли мошенническое приложение
Мир
В Иране усомнились в возможности улучшения отношений с США после ударов по Сирии
Мир
ВОЗ подтвердила соответствие российской вакцины от гриппа мировым стандартам

В Иране усомнились в возможности улучшения отношений с США после ударов по Сирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действия США на Ближнем Востоке могут привести к новой волне насилия. Об этом заявил в пятницу, 26 февраля, директор международной программы Центра стратегических исследований при аппарате президента Ирана Диако Хосейни.

«Демократический» удар: что означает налет авиации США на объекты в САР
Американские ВВС атаковали территорию Сирии впервые за время президентства Джо Байдена

Он отметил, что удар американских ВС по Сирии снижает вероятность позитивных перемен в отношениях Тегерана и Вашингтона.

«Если переговоры и процесс возвращения (к ядерной сделке. — Ред.) не начнутся в скором времени, то такое поведение может привести две страны к новому витку насилия, что затруднит продвижение дипломатии», — сказал Хосейни ТАСС.

В этот же день в сирийском МИДе заявили, что страна осуждает авиаудары американской авиации, нанесенные по прилегающей к Ираку провинции Дейр-эз-Зор. В ведомстве отметили, что действия США нарушают международную законность и приведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, военная агрессия Соединенных Штатов против САР ведет к усилению напряженности в регионе и срыву наметившейся нормализации взаимодействия Вашингтона и Ирана в рамках ядерной сделки.

С ним солидарен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который считает, что авиаудар, нанесенный по Сирии войсками США, может привести к эскалации во всем регионе.

Осудили действия США и в МИД РФ. Как отметил глава ведомства Сергей Лавров, российских военных американская сторона предупредила за пару минут до предстоящего авиаудара. Он также заявил о намерении РФ узнать планы США насчет присутствия в САР. По словам министра, Москва слышит различные сведения о решениях совсем не уходить из страны, однако подтвердить их подлинность без взаимодействия с Вашингтоном не может.

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне.

По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек. Как уверен глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021