США объяснили удары по Сирии необходимостью снизить угрозу атак

Авиаудары по объектам в Сирии были необходимы для снижения угрозы дальнейших атак. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Она также отметила, что решение о нанесении авиаударов обсуждалось и «было направлено на деэскалацию напряженности в регионе», передает агентство Reuters.

По словам Псаки, Вашингтон открыт к дипломатическим контактам с Тегераном, но не намерен ослаблять санкции.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, в свою очередь, рассказал, что в ходе авиаудара были уничтожены девять объектов, частично разрушены два. По его словам, ВВС США использовали два самолета F-15, которые сбросили семь высокоточных снарядов.

Действия администрации президента США Джона Байдена осудил его однопартиец Ро Ханна.

«Это делает президента Байдена уже седьмым подряд президентом США, отдавшим приказ о нанесении ударов на Ближнем Востоке. Нет абсолютно никаких оснований для того, чтобы президент без одобрения конгресса санкционировал военный удар, который не является самообороной от неминуемой угрозы. Нам нужно уйти с Ближнего Востока, а не обострять ситуацию», — подчеркнул он.

25 февраля Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне.

По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек. Как уверен глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США.

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, военная агрессия Соединенных Штатов против САР ведет к усилению напряженности в регионе и срыву наметившейся нормализации взаимодействия Вашингтона и Ирана в рамках ядерной сделки.

С ним солидарен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который считает, что авиаудар, нанесенный по Сирии войсками США, может привести к эскалации во всем регионе.

Осудили действия США и в МИД РФ. Как отметил глава ведомства Сергей Лавров, российских военных американская сторона предупредила за пару минут до предстоящего авиаудара. Он также заявил о намерении РФ узнать планы США насчет присутствия в САР. По словам министра, Москва слышит различные сведения о решениях совсем не уходить из страны, однако подтвердить их подлинность без взаимодействия с Вашингтоном не может.

МИД Сирии также заявил, что осуждает атаку Военно-воздушных сил США на иранские объекты, расположенные на сирийской территории, пишет «Газета.ру».