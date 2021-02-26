США предупредили Россию об ударе по Сирии за несколько минут

Соединенные Штаты предупредили российских военных о готовящемся ударе по объектам Сирии за несколько минут до него. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Наших военных предупредили за четыре или пять минут [до авиаудара]. Такое уведомление ничего не дает, когда удар уже фактически наносится. Но это нельзя воспринимать в отрыве от того, что США находятся на территории Сирии незаконно. Мы выражали озабоченность теми действиями, которые США предпринимают в Сирии, в частности на границе с Ираком», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой в Москве.

В частности, как подчеркнул Лавров, Вашингтон продолжает разыгрывать «карту сепаратизма», блокирует поставки гуманитарной помощи и материалов для восстановления территорий, контролируемых Дамаском.

При этом США незаконно эксплуатируют ресурсы углеводородов на сирийской территории, добавил глава российского МИДа.

Лавров также заявил, что из разных источников поступает информация о том, что якобы американская сторона вовсе не планируют уходить из Сирии.

«Мы хотим понимать с новой администрацией, как США планируют выстраивать стратегию в отношении САР», — добавил он.

Министр отметил, что Россия намерена в скором времени возобновить контакты с США по вопросу САР.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает авиаудар США по Сирии. Она также подтвердила неприятие Москвой любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов.

По мнению главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, военная агрессия Штатов против САР ведет к усилению напряженности в регионе и срыву наметившейся нормализации взаимодействия Вашингтона и Ирана в рамках ядерной сделки.

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объектам в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне.

По данным издания The Washington Post, в результате авиаудара погибли несколько человек. Как уверен глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США.

Ранее, в феврале, ракетному обстрелу подвергся район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Там расположена военная база, которую используют американские военные. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали американские военные и несколько специалистов из США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 16 февраля заявила, что Соединенные Штаты оставляют за собой право ответить на ракетный обстрел.