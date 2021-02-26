Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лукашенко исключил вероятность передачи власти своим детям
Мир
Немецкая газета предрекла «Спутнику V» статус хита
Экономика
Эксперт объяснил падение российских биржевых индексов ухудшением «внешнего фона»
Общество
Дзержинский уступает Невскому в голосовании по памятнику на Лубянке
Общество
Справки об инвалидности можно будет получить без учета прописки
Экономика
Московский бизнес попросил освободить гостиницы от уплаты НДС
Мир
Илон Маск за сутки потерял около $14 млрд
Мир
Глава МИД Афганистана передал Лаврову послание для Путина
Общество
Спасатели извлекли женщину живой из-под завалов в Нижнем Новгороде

МИД РФ осудил удар США по Сирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия решительно осуждает авиаудар США по объектам в Сирии и призывает американскую администрацию уважать суверенитет САР. Такое заявление на брифинге 26 февраля сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы решительно осуждаем подобные действия. Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии», — сказала она.

Проблема маленького человека: как жители Сирии возвращаются к мирной жизни
Россия способствует прекращению огня в стране, репатриации беженцев и сглаживанию сепаратистских тенденций

Представитель российского МИДа также подтвердила неприятие Москвой любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после произошедшего Кремль находится в непрерывном контакте с сирийскими коллегами.

В Государственной думе со своей стороны призвали мировое сообщество осудить авиаудар США по Сирии. Как отмечал зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа, такое откровенное вмешательство в дела других государств недопустимо.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.

Позднее информацию об ударе подтвердили в американском оборонном ведомстве.

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Соединенные Штаты уверены в том, что нанесли авиаудар в Сирии именно по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США. Он добавлял, что для уточнения целей использовали расследования и разведывательную информацию, предоставленную Ираком.

Издание Washington Post со ссылкой на источник сообщило, что в результате авиаудара погибли несколько человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021