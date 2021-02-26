МИД РФ осудил удар США по Сирии

Россия решительно осуждает авиаудар США по объектам в Сирии и призывает американскую администрацию уважать суверенитет САР. Такое заявление на брифинге 26 февраля сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы решительно осуждаем подобные действия. Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии», — сказала она.

Представитель российского МИДа также подтвердила неприятие Москвой любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после произошедшего Кремль находится в непрерывном контакте с сирийскими коллегами.

В Государственной думе со своей стороны призвали мировое сообщество осудить авиаудар США по Сирии. Как отмечал зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа, такое откровенное вмешательство в дела других государств недопустимо.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.

Позднее информацию об ударе подтвердили в американском оборонном ведомстве.

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Соединенные Штаты уверены в том, что нанесли авиаудар в Сирии именно по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке в том числе против интересов США. Он добавлял, что для уточнения целей использовали расследования и разведывательную информацию, предоставленную Ираком.

Издание Washington Post со ссылкой на источник сообщило, что в результате авиаудара погибли несколько человек.